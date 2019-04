Meer omzet voor Sodexo

Vooral in dat laatste land heeft de onderneming baat bij wat betere economische omstandigheden. Investeringen drukten wel enigszins op de winstmarge, maar daarvoor had Sodexo eerder al gewaarschuwd. De op een na grootste cateraar ter wereld na Compass Group zette autonoom een omzet in de boeken van iets meer dan 11 miljard euro. Dat is 3,1 procent meer dan een jaar eerder en beter dan kenners in doorsnee hadden voorzien.

Het onderliggende resultaat steeg met 3,1 procent tot 647 miljoen euro. Onder de streep kwam een resultaat uit van 364 miljoen euro, 2,3 procent minder dan een jaar eerder. Sodexo handhaafde donderdag zijn financiële doelen voor heel het boekjaar.