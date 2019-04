Overnamehonger Deutsche Börse niet gestild

Volgens Deutsche Börse worden ,,concrete onderhandelingen" gevoerd, zonder dat in wordt gegaan op details. Naar verluidt zou het gaan om de overname van FXall. Dat digitale handelsplatform in valuta heeft meer dan 2300 institutionele klanten. Eerder gingen geluiden op dat met de deal een bedrag van 3,5 miljard euro zou zijn gemoeid. Deutsche Börse zegt dat marktspeculaties over prijs en bindende contracten volstrekt ongegrond zijn.

Met een eventuele overname zou Deutsche Börse nog weer minder afhankelijk worden van de aandelenhandel. Die stap is nodig omdat de reguliere beursactiviteiten gebukt gaan onder stevige concurrentie en de opkomst van passieve beleggingsfondsen, die de winstgevendheid drukken. De eerdere overname van Axioma maakt onderdeel uit van een grotere overeenkomst, waarbij Deutsche Börse zijn indexactiviteiten op eigen benen zet.

De Amerikaanse investeerder Blackstone kocht recent een meerderheidsbelang in Refinitiv, dat eerder onderdeel was van Thomson Reuters. Die nieuws- en dataleverancier heeft zelf nog 45 procent van Refinitiv in handen. Het geld van de op handen zijnde deal met Deutsche Börse zal Refinitiv naar verwachting gebruiken voor het verlagen van zijn schuldenlast.