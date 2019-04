Uitgever wil af van roddelblad National Enquirer

National Enquirer kampt al langer met teruglopende oplagen en raakte net als de uitgever herhaaldelijk in opspraak, zoals onlangs met een artikel over een vermeende affaire van Jeff Bezos. De Amazon-baas beschuldigde AMI-topman David Pecker van chantage en afpersing. Bezos is eigenaar van de Washington Post, die kritische verhalen heeft geschreven over president Donald Trump. Pecker is een naaste bondgenoot van de president.

AMI heeft vorig jaar toegegeven dat het bedrijf 150.000 dollar heeft betaald aan een voormalig Playboy-model. Zij beweerde een affaire te hebben gehad met Trump. De uitgever betaalde de rechten van haar verhaal met het idee om dat nooit te publiceren.