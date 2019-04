Meer omzet, hoger verlies voor Curetis

Dit en komend jaar moet de verkoop van Unyvero in de Verenigde Staten op gang komen. In Europa heeft Curetis een distributiedeal gesloten met A. Menarini Diagnostics voor de verkoop van het systeem. In China denkt Curetis in 2020 goedkeuring te krijgen voor de verkoop van Unyvero.

De omzet van Curetis kwam vorig jaar uit op 1,4 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 1,2 miljoen euro. Het nettoverlies bedroeg 24 miljoen euro tegen 19,3 miljoen euro in 2017.

Eind vorig jaar had Curetis nog 10,3 miljoen euro in kas. Het bedrijf heeft nog een tranche van een lening van de Europese Investeringsbank (EIB) in het vooruitzicht en geeft aan geld binnen te halen van partnerschappen en licentieovereenkomsten. In 2020 willen de Duitsers opnieuw geld ophalen. Om kosten te besparen sneed Curetis al in zijn personeelsbestand.