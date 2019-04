'Lager begin Amsterdamse beurshandel'

Op het brexitvlak krijgt de Britse premier Theresa May tot 1 november de tijd om haar scheidingsdeal met de EU door het Britse parlement te loodsen. De EU-leiders hebben dit in Brussel op een speciale EU-top besloten en het Verenigd Koninkrijk is daarmee akkoord gegaan. May had uitstel tot 30 juni gevraagd.

Aan het handelsfront liet de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin weten dat de Washington en Peking het in hun handelsoverleg al min of meer eens zijn op het vlak van wisselkoersen en op de manier om toe te zien op de naleving van die afspraken. Maar er spelen nog diverse andere kwesties. Mnuchin wilde niet speculeren over een mogelijke datum voor het beëindigen van de handelsoorlog.

Spionnen

Op het Damrak staat ASML in het nieuws. Chinese spionnen hebben op grote schaal bedrijfsgeheimen gestolen van de Veldhovense chipmachinemaker. De daders zijn hooggeplaatste R&D-medewerkers van het bedrijf, die indirecte banden hebben met het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie, blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad.

Curetis kwam met jaarcijfers. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf heeft vorig jaar een groter verlies geleden. De omzet ging wel omhoog, maar daar stonden kosten voor het op de markt brengen van zijn Unyvero-analyseapparaat en hogere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling tegenover.

Luxegoederen

In Parijs gaat de aandacht uit naar LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). De Franse producent van luxegoederen heeft het eerste kwartaal van het jaar fors meer omzet gedraaid. Vooral met de luxemerken Louis Vuitton en Christian Dior timmerde het bedrijf stevig aan de weg. LVMH verwacht dit jaar een hogere omzet te halen.

De Europese beurzen sloten woensdag overwegend hoger. De AEX-index won 0,4 procent tot 561,85 punten en de MidKap klom 0,5 procent tot 802,62 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Parijs dikten tot 0,5 procent aan. Londen eindigde een fractie lager. De Dow-Jonesindex sloot iets hoger op 26.157,16 punten. De S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2888,21 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 7964,24 punten.

De euro was 1,1282 dollar waard, tegen 1,1269 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 64,28 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 71,46 dollar per vat.