Shell stoot Amerikaans olieveld af

Den Haag - Olie- en gasbedrijf Shell verkoopt een belang in een olieveld in de Golf van Mexico. Investeerder Delek CT Investment telt 965 miljoen dollar in contanten neer voor het belang in het Caesar-Tonga-olieveld. Shell had 22,45 procent van het veld in handen, maar de daadwerkelijke oliewinning werd door een andere partij gedaan.