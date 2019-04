Klanten Bruna kunnen mobiel betalen

Bruna is niet de eerste winkelketen waar mobiel betaald kan worden. Ook vestigingen van de Dekamarkt, Dirk, Spar en ICI Paris XL werken al met Payconiq, het bedrijf achter de technologie.

De app scant een code op de kassa, en dan is er niet meer nodig dan een vingerafdruk om af te rekenen. Bruna-ceo George Steur is ervan overtuigd dat mobiel betalen steeds belangrijker wordt. „Het biedt de klant veel voordelen, waaronder gemak en snelheid. Gemak omdat je geen pinpas meer hoeft mee te nemen, snelheid doordat je via een app direct de betaling kunt verrichten.”

Bruna rolt de komende weken de mogelijkheid van mobiel betalen naar nog meer winkels uit.