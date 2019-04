AEX blijft rond jaartop hangen

De AEX stond om tien voor drie 0,1% hoger op 562,6 punten. Daarmee bevindt de index zich op de hoogste slotkoers van dit jaar en licht onder de jaartop van 564,3 punten die vorige week werd neergezet.

De AMX steeg 0,4% naar 806 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters stonden hoger. De Duitse DAX en Franse CAC 40 klommen 0,3% respectievelijk 0,8%. De Britse FTSE 100 stond vlak. De Britse premier Theresa May krijgt tot 1 november de tijd om haar scheidingsdeal met de EU door het parlement te loodsen.

De indexfutures wezen op een vlakke opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Hoewel de beursgraadmeters deze week een pas op de plaats hebben gemaakt, schommelen ze wel rond het hoogste niveau van dit jaar. Vermogensbeheerder Richard Abma van OHV vindt het optimisme bij beleggers terecht. „Met rentes in Europa van rond 0% en een gemiddeld dividendrendement van 3,5% zijn aandelen nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd. Ik zie de komende kwartaalcijfers ook met vertrouwen tegemoet, mede omdat bedrijven nauwelijks met winstwaarschuwingen zijn gekomen.”

De zorgen die het IMF en centrale banken de afgelopen dagen uitten over de economie, verontrusten Abma niet. „Het IMF heeft de groeiverwachting voor de wereldeconomie weliswaar tot 3,3% verlaagd, maar dat is nog altijd een mooi cijfer. Weliswaar is een verdere neerwaartse bijstelling later dit jaar mogelijk, maar ik zie recent vooral hoopvolle signalen en historische lage werkloosheidspercentages.”

Hoofdeconoom Luc Aben (Van Lanschot) is eveneens positief gestemd. „Beleggers hadden al rekening gehouden met de bijstelling door het IMF en de voorzichtige woorden van ECB-topman Draghi. Uit Azië kwamen recent wat groene scheuten, wat over een paar maanden mogelijk zal zorgen voor betere berichten over de Europese economie.”

Hij wijst erop dat het bij de kwartaalberichten van Europese bedrijven vooral om de prognoses gaat. „De consensus is dat de resultaten in het eerste kwartaal licht zullen dalen. Het tweede kwartaal moet beter uitpakken, omdat analisten voor het gehele jaar een groei van 5% voorzien.”

Unibail Rodamco Westfield leidde in de AEX-index met een winst van 1,9%, nadat de vastgoedgigant gisteren al de grote winnaar was in reactie op een grote verkoop en het rentebesluit van de ECB.

De financiële instellingen waren ook geliefd, geholpen door de licht aantrekkende obligatierentes. ING, Aegon en NN Group klommen 1,5 tot 1,7%.

KPN steeg 0,3%. Het Britse mediabedrijf Sky dingt naar de diensten van KPN-topman Maximo Ibarra. Dat schrijft de Italiaanse krant La Repubblica.

ASML sloot de rij bij de hoofdfondsen met een verlies van 1,3%. Chinese spionnen hebben op grote schaal bedrijfsgeheimen gestolen van de chipmachinemaker.

Air France KLM ging bij de middelgrote fondsen aan kop met een winst van 3,2%. Metalenproducent AMG bleef met een verlies van 2,2% achter.

Smallcap Wessanen steeg 0,6% naar €11,60, een dubbeltje boven het overnamebod van een consortium onder leiding van de Franse investeerder PAI. Diverse analisten noemen de geboden €11,50 te laag.

Op de lokale markt knalde Probiodrug 21% omhoog naar €4,22. Het biotechnologiebedrijf was woensdag al 45% opgelopen, na de onderhandse plaatsing van 4,1 miljoen aandelen tegen €2. De opluchting over de financiële injectie weegt kennelijk zo zwaar, dat beleggers de lage emissieprijs voor lief nemen.

Biotechnologiebedrijf Curetis verloor 3,7%, na de publicatie van zijn jaarcijfers.

Neways Electronics won 2,2%. De producent van elektrotechnische componenten heeft in het eerste kwartaal flink meer orders in de wacht gesleept.