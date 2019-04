Beurs: ASML afgestraft op lager Damrak

De AEX-index noteerde donderdag rond 11:00 uur 0,2% lager op 560,9 punten.

De Duitse beurs stond 0,4% lager, Parijs noteerde 0,3% hoger en Londen koerste 0,1% lager.

Op Wall Street sloot de Dow woensdag vrijwel vlak. De S&P kreeg er 0,4% bij. De futures wijzen op een vlakke opening van de Amerikaanse beurzen vanmiddag.

Beleggers doen het rustig aan in afwachting van de kwartaalcijfers van bedrijven. Op het brexitvlak krijgt de Britse premier Theresa May tot 1 november de tijd om haar scheidingsdeal met de EU door het Britse parlement te loodsen.

Aan het handelsfront liet de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin weten dat de Washington en Peking het in hun handelsoverleg al min of meer eens zijn op het vlak van wisselkoersen en op de manier om toe te zien op de naleving van die afspraken. Maar er spelen nog diverse andere kwesties.

Vastgoedgigant Unibail leidde in de AEX-index met een winst van 1,1%, nadat het fonds gisteren al de grote winnaar was in reactie op een grote verkoop en het rentebesluit van de ECB. De rente gaat dit jaar in principe niet omhoog.

Verzekeraar NN (+0,7%) en ASR (+0,2%) zaten vooraan, nadat financials woensdag juist terrein verloren.

KPN steeg 0,1%. Het Britse mediabedrijf Sky dingt naar de diensten van KPN-topman Maximo Ibarra. Dat schrijft de Italiaanse krant La Repubblica, zonder te vermelden waar die informatie vandaan komt.

ASML sloot de rij bij de hoofdfondsen met een verlies van 1,8%. Spionnen hebben op grote schaal bedrijfsgeheimen gestolen van de Veldhovense chipmachinemaker. De daders zijn hooggeplaatste R&D-medewerkers van het bedrijf, die indirecte banden hebben met het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie, meldt het Financieele Dagblad.

Air France KLM ging aan kop in de Midkap met een winst van 2,5%.

Wessanen steeg 1%. Het overnamebod op het natuurvoedingsbedrijf is te laag, schrijven analisten van KBC Securities. Het bestuur van Wessanen stemde inmiddels in met het bod van 11,50 euro per aandeel van een consortium onder leiding van de Franse investeerder PAI.

Curetis kwam met jaarcijfers. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf heeft vorig jaar een groter verlies geleden. De omzet ging wel omhoog, maar daar stonden kosten voor het op de markt brengen van zijn Unyvero-analyseapparaat en hogere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling tegenover. Het aandeel daalde 3,7%.

Neways Electronics (+1,5%) heeft in het eerste kwartaal van dit jaar flink meer orders in de wacht gesleept. Met name uit de auto-industrie nam de vraag naar elektrotechnische componenten van het Brabantse bedrijf toe. Ook de omzet van Neways steeg.