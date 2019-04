’Nieuwe baas Wereldbank staat achter beleid’

„Continuïteit was een van onze criteria”, zegt Davidse in gesprek met het ANP. Hij ging vorige week samen met de andere bewindvoerders akkoord met de aanstelling van de nieuwe topman.

Davidse begrijpt wel waarom de benoeming in de media voor ophef zorgde. Donald Trump presenteerde de econoom en tot voor kort onderminister als echte Trump-aanhanger. Van Malpass is bovendien bekend dat hij kritisch is over leningen van de Wereldbank aan China.

Maar Davidse benadrukt dat de nieuwe Wereldbank-president onder meer heeft beloofd dat hij onafhankelijk is, dus geen verlengstuk van de Verenigde Staten. Bovendien was het Malpass die vorig jaar namens de VS akkoord ging met de kapitaalverhoging en nieuwe plannen van de Wereldbank.

De Nederlander vindt het wel „jammer” dat er voor de post maar één kandidaat was. Hij vreest dat andere landen niemand voorgedragen hebben omdat ze er vanuit gingen dat het toch weer een Amerikaan zou worden. Davidse zegt verder dat het sollicitatieproces erg snel in gang gezet moest worden, omdat de voorganger van Malpass, Jim Yong Kim, eerder dit jaar onverwachts zijn vertrek aankondigde.

Malpass krijgt bij de Wereldbank grote vrijheid om het beleid uit te zetten. Maar hij moet veranderingen wel afstemmen met de bewindvoerders. Ook heeft hij zich te houden aan de richtlijnen die ministers uit tal van landen deze week opstellen bij de grote voorjaarsvergadering in Washington. Daarbij is ook de Nederlandse minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) aanwezig.

Over de leningen aan China is het standpunt van Davidse in ieder geval helder. Die zijn volgens hem nog nodig omdat China in een „overgangsfase” zit. Wat betreft privatisering van staatsbedrijven, pensioenstelsel en klimaat kan het land de hulp van de Wereldbank nog steeds gebruiken. Volgens Davidse ligt het wel voor de hand dat de inzet van de Wereldbank in China op den duur zal afnemen.