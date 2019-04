'Boskalis raakt baggerklus Elbe kwijt'

Amsterdam - Maritiem dienstverlener en baggeraar Boskalis is een opdracht in Duitsland kwijtgeraakt, zeggen analisten van ING die opmerkte dat concurrent CFE melding maakte van een vergelijkbaar contract. Boskalis was weliswaar eerder aangewezen als laagste bieder, maar had bij nadere bestudering niet aan de eisen van de aanbesteding voldaan.