Bol.com vervangt blauw-witte doos voor plastic zak

In 2019 hoopt Bol.com al 3,5 miljoen minder dozen te gebruiken. Alleen als het nodig is voor de bescherming van een product, wordt het nog in een doos verpakt. Maar spullen die al in een doos zitten, zoals een ventilator, gaat Bol.com in de toekomst niet in nóg een doos doen.

Plastic

Artikelen als rugzakken en kleding gaan binnenkort in een plastic zak. Het klinkt niet milieuvriendelijk om karton te vervangen voor plastic, maar volgens Bol.com zorgen de plastic zakken voor een 90% lagere uitstoot van CO2. Het verpakkingsmateriaal is namelijk lichter en neemt minder ruimte in.

Ook zit er minder ’loze lucht’ in een plastic zak dan in een doos, waardoor de transporteur meer pakketjes in één keer kan meenemen. De verpakkingen zorgen op dit moment voor 20% van de CO2-uitstoot van Bol.com. Het bedrijf streeft ernaar in 2025 klimaatneutraal te zijn.

