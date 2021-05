Column: tijd voor een nieuwe pensioenclub

Financieel

Havermelk-maker Oatly $10 miljard waard bij beursgang

De beursgang van de Zweedse maker van havermelk Oatly in New York heeft meer dan 1,4 miljard dollar opgeleverd. De waardering van Oatly bedraagt daardoor circa 10 miljard dollar. De onderneming werd in de jaren negentig opgericht door de broers Rickard en Björn Öste en is gevestigd in de Zweedse sta...