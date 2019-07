ACM wil met Thuisbezorgd praten over plannen

"We lezen dat Thuisbezorgd goede posities in de ranking aan restaurants wil verkopen. We willen even met ze praten over wat precies de bedoeling is", zo laat een woordvoerder van de toezichthouder weten. De ACM is onder meer verantwoordelijk voor bescherming van consumentenbelangen. Daarnaast moet de ACM als mededingingswaakhond in de gaten houden of bedrijven niet te veel macht krijgen.

En daar wringt de schoen volgens critici. Takeaway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, krijgt al langer kritiek over de hoogte van de commissie die restaurants moeten betalen.