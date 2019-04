AFM na Brexit grootste beurswaakhond van Europa

Dat maakte de AFM vandaag bekend bij de presentatie van het jaarverslag.

Die partijen zijn voor handelsplatforms, waar beleggers aandelen en obligaties kunnen verhandelen. Een aantal van de grootste platforms ter wereld kiest ervoor om zich na Brexit in Amsterdam te vestigen.

Dat betekent dat de Nederlandse kapitaalmarkt steeds groter groeit. „De hoeveelheid data waar wij toezicht op houden, neemt met een factor 10 toe”, zegt AFM-bestuurslid Gerben Everts. Om dat in goede banen te leiden, ontving de beurswaakhond vorig jaar €7 miljoen extra van het Ministerie van Financiën voor extra personeel (€4 miljoen) en uitbreiding van de it-systemen (€3 miljoen).

Brexit-buit groeit

En de veertig nieuwe vergunninghouders zijn nog niet de hele Brexit-buit, denkt Everts. „Kleinere financiële instellingen hebben eerst gewacht tot er meer duidelijk zou komen over hoe Brexit eruit komt te zien. We verwachten dat veel van hen alsnog een vergunning zullen aanvragen.”

Daarbij trekt Amsterdan hen als een magneet, zeker doordat wereldspelers hun komst naar onze hoofdstad al hebben aangekondigd. Everts: „Daardoor zit er veel kennis en kunde hier.”

Opluchting om uitstel

Dat de EU de Britten gisteravond uitstel verleende, was een hele opluchting voor de AFM. De beurswaakhond zegt dat Nederland zich zo zorgvuldig mogelijk heeft voorbereid om een verstoring van de markten te voorkomen. Bijvoorbeeld door tijdelijk vrijstellingen te verlenen aan marktpartijen zodat de continuïteit van de beurshandel niet in gevaar zou komen.

Toch zou een harde Brexit, dus zonder dat er afspraken zijn gemaakt over het vertrek van de Britten uit de Europese Unie, tot chaos op de financiële markten hebben geleid. Dat zegt Gerben Everts, bestuurslid van de AFM.

Everts: „Nu is financiële dienstverlening op Europese schaal toegestaan. Maar bij een harde Brexit heb je van het ene op het andere moment een contract met een partij die niet in de EU zit. Dus voorwaarden zijn niet meer conform wet- en regelgeving. Is het contract nog uitvoerbaar? Mag een Britse partij dan nog wel het beheer doen? Kan een levensverzekeraar wel uitkeren? Als er geen uitstel was gekomen, waren we in een andere wereld wakker geworden. Al weet niemand hoe die er precies had uitgezien.”

Hij vergelijkt het met het faillissement van zakenbank Lehman Brothers, in september 2008. „Toen wisten banken en beleggers niet wat hun blootstelling aan Lehman was, er was heel veel onzekerheid. Bij Brexit heb je een soorgelijke situatie, maar dan bij heel veel partijen. Dat is nu tijdelijk voorkomen.”