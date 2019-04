AFM nu grootste waakhond van Europa

Dat maakte de AFM vandaag bekend bij de presentatie van het jaarverslag.

Die partijen zijn voor handelsplatforms, waar beleggers aandelen en obligaties kunnen verhandelen. Een aantal van de grootste platforms ter wereld kiest ervoor om zich na Brexit in Amsterdam te vestigen.

Dat de EU de Britten gisteravond uitstel verleende, was een hele opluchting voor de AFM. De beurswaakhond zegt zich zo zorgvuldig mogelijk te hebben voorbereid om een verstoring van de markten, bijvoorbeeld door tijdelijk vrijstellingen te verlenen aan marktpartijen zodat de continuïteit van de beurshandel niet in gevaar zou komen.

Toch zou een harde Brexit, dus zonder dat er afspraken zijn gemaakt over het vertrek van de Britten uit de Europese Unie, tot chaos op de financiële markten hebben geleid. Dat zegt Gerben Everts, bestuurslid van de AFM.

„Nu zijn contracten in financiële producten volgens de EU-regelgeving. Maar bij een harde Brexit heb je van het ene op het andere moment een contract met een partij die niet in de EU zit. Dus voorwaarden zijn niet meer conform wet- en regelgeving. Mag een Britse partij dan nog wel het beheer doen? Kan een levensverzekeraar wel uitkeren? Als er geen uitstel was gekomen, waren we in een andere wereld wakker geworden. Al weet niemand hoe die er precies had uitgezien.”