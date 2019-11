Lagere resultaten kunstmestbedrijf OCI

De omzet was 634 miljoen dollar tegen 774 miljoen dollar een jaar eerder. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) zakte naar 107 miljoen dollar van 230 miljoen dollar een jaar terug. Het aangepaste nettoverlies was 120 miljoen dollar tegen een min van 15 miljoen dollar een jaar eerder.

Het verkochte volume ging met 5 procent omlaag naar 2,2 miljoen ton. OCI had ook te maken met het ongepland stilleggen van de Natgasoline-fabriek in het Texaanse Beaumont van augustus tot begin november. Hiervoor is het bedrijf verzekerd.

Verkoopvolume

OCI maakte verder bekend dat Ahmed El-Hoshy is benoemd tot operationeel directeur van de gehele groep. Hij zal verslag gaan uitbrengen aan topman Nassef Sawiris. El-Hoshy begint per direct aan zijn nieuwe functie.

De onderneming zei verder dat het verkoopvolume in het vierde kwartaal en daarna flink zal toenemen, omdat veel werkzaamheden aan fabrieken zijn afgerond en het samenwerkingsverband Fertiglobe wordt geconsolideerd. Daarbij bundelde OCI zijn kunstmestactiviteiten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika met het staatsoliebedrijf Adnoc uit Abu Dhabi. OCI heeft 58 procent in handen van die joint venture.