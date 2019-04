Vrijheid pensioenkeuze werkt nog niet goed

Sinds 2016 geldt de Wet verbeterde premieregeling. Volgens de AFM wordt er nog niet veel gebruikgemaakt van de verruimde mogelijkheden voor variabele uitkeringen, maar neemt het aantal gebruikers wel snel toe. Meer keuzevrijheid is nu een belangrijk thema in de discussie over herziening van het pensioenstelsel. De AFM wil daarom voorkomen dat weeffouten in de uitvoering van de wet doorgroeien en later voor grotere problemen zorgen.

Uit het onderzoek blijkt dat de 22 onderzochte pensioenfondsen de keuzebegeleiding van deelnemers niet volledig op orde hebben. Een handvol verzekeraars is door de AFM op de vingers getikt over hoe hun variabele pensioenproducten in elkaar zitten en hebben beterschap beloofd. De toezichthouder heeft nog niet gekeken naar de variabele pensioenen die premiepensioeninstellingen en pensioenfondsen aanbieden en gaat dat dit jaar doen.

Er wordt in Den Haag al jaren gepraat over een grootscheepse vernieuwing van het pensioenstelsel. In november leek een pensioenakkoord nabij, maar uiteindelijk klapte het overleg toch.

De AFM zei eerder al dat meer keuzevrijheid goed kan zijn, maar met mate, zo benadrukt scheidend AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven. ,,Dus niet te veel stapelen met opties en toeters en bellen. Dan is het niet meer door te rekenen. We zijn voorstander, maar niet als het op deze manier wordt uitgevoerd."