IJmuiden tegen verkoop Belgische hoogovendochter

Dat laat voorzitter Frits van Wieringen weten via een persbericht.

De Europese Commissie heeft Tata Steel en ThyssenKrupp gevraagd om concessies te doen om te voorkomen dat hun voorgenomen fusiebedrijf, waarin de hoogovens en staalproductie van zowel Tata Steel Europe als ThyssenKrupp zouden worden ondergebracht, te dominant wordt op het gebied van staal voor de auto-industrie en verpakkingsstaal.

Bekijk ook: Staalfusie op losse schroeven

Staal voor de auto-industrie is vaak verzinkt, een proces dat onder meer gebeurt bij de Belgische verzinklijn Segal (Société Européenne de Galvanisation, onderdeel van Tata Steel Nederland). Ook de verpakkingsstaalbedrijven van Trostre (Wales) en Duffel (ook in België, beide onderdeel van Tata Steel Europe) worden opgeofferd. ThyssenKrupp heeft zijn Spaanse verzinklijn Galmed onderdeel gemaakt van deze voorgestelde remedies.

Verrast

De centrale ondernemingsraad van Tata Steel Nederland (TSN) heeft op 25 juni 2018 advies uitgebracht over de beoogde fusie. De raad ging akkoord op voorwaarde dat ’de geïntegreerde waardeketen van TSN behouden blijft’. Segal is volgens de medezeggenschap onderdeel van deze waardeketen. „Afstoting daarvan past niet binnen de voorwaarden en afspraken tussen Tata Steel en de ondernemingsraad”, aldus Van Wieringen.

De raad zegt onaangenaam verrast te zijn dat ’Tata Steel Limited - zonder overleg met - en zonder consultatie van de ondernemingsraad en in strijd met deze afspraken heeft besloten Segal onderdeel te maken van de voorgestelde remedies’. De medezeggenschap zegt zich te zullen verzetten tegen verkoop van de verzinklijn.

Segal verwerkt 500.000 ton IJmuidens staal per jaar voor de auto-industrie.

Afspraken

De directie van Tata Steel Nederland bevestigt dat ’zowel operationeel als managerial wordt deze Segal-lijn vanuit IJmuiden’ wordt aangestuurd. „Segal is van strategisch belang voor Tata Steel Nederland, aangezien meer dan een derde van het staal voor de automobiel sector via Segal wordt geleverd,” schrijft topman Theo Henrar in een reactie.

„Voorafgaand aan goedkeuring van de joint venture in 2018 hebben directie en Raad van Commissarissen van Tata Steel Nederland afspraken met haar aandeelhouder in India gemaakt, waaronder het behoud van de geïntegreerde waardeketen van Tata Steel in IJmuiden. De TSN-directie gaat er vanuit dat deze afspraken worden nagekomen en zal daarop nadrukkelijk toezien,” aldus Henrar.

De directie van Tata Steel in India reageerde gisteravond al op de onrust. Het zegt de zienswijze van de ondermeningsraad ’te respecteren’, maar ook nog steeds de logica te zien van een fusie, om ook in de toekomst ’banen in de staalindustrie te kunnen garanderen.”

Woensdag keerde ook de Europese ondernemingsraad zich al tegen de voorgestelde compromissen die Tata Steel aan de Europese Commissie wil doen om de fusie door te laten gaan.