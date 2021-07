Tekort chauffeurs loopt hard op: vol gas op werving

Een baan achter het stuur van een vrachtwagen is de laatste jaren ook voor vrouwen steeds aantrekkelijker geworden. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - De transportsector in Nederland is naarstig op zoek naar chauffeurs. Sinds begin van dit jaar loopt het aantal vacatures sterk op. Momenteel is er voor 7000 truckers werk, terwijl veel chauffeurs de komende jaren met pensioen gaan. „We zijn de laatste der Mohikanen’.