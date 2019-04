ASML: van Chinese spionage geen sprake

Het Financieele Dagblad meldde als eerste de vermeende spionagepraktijken door China. Volgens ASML wordt in het artikel een eerdere rechtszaak in de VS belicht. In die zaak werd een bedrijf genaamd XTAL schuldig bevonden aan het misbruiken van vertrouwelijke informatie van ASML. De chipmachinemaker kwam de fraudeurs zelf op het spoor.

ASML zegt de uitkomst van de zaak verschillende keren te hebben benoemd in publicaties. De financiering voor XTAL was afkomstig uit Zuid-Korea en China. De schadevergoeding die aan ASML moest worden betaald, bedraagt 223 miljoen dollar. Het is volgens ASML nog onduidelijk in welke mate deze schade kan worden geïncasseerd bij het inmiddels failliete XTAL.