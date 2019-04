’Helft tech-personeel neemt ontslag na #metoo-schandaal’

Dat blijkt uit onderzoek door vacaturesite Indeed onder 500 werknemers in Nederland, die bij grotere en kleinere tech-bedrijven werken. Er is gekeken naar wat schandalen, zoals privacyproblemen, datalekken en seksuele intimidatie voor effect op hen hebben.

#metoo

#Metoo-schandalen hebben het grootste effect op werknemers, blijkt uit het onderzoek. Bij meer technische problemen, zoals grote datalekken of ernstige productiefouten, zou iets meer dan een kwart zijn baan opzeggen.

Al met al zegt meer dan de helft toch nog te solliciteren bij een bedrijf, nadat het bij een schandaal betrokken was. Mannen hebben wel minder problemen met een deuk in de reputatie dan vrouwen: van hen zegt 56% nog te solliciteren, bij vrouwen is dat 40%.