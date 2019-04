Blok: bedrijfsspionage door China niet nieuw

„Dit is de wereld waarin we leven”, aldus Blok. Hij vindt het „heel zorgelijk” dat nu een groot en gerenommeerd technologiebedrijf als ASML is getroffen. „Het feit dat zo’n bedrijf slachtoffer kan zijn, geeft aan dat iedere organisatie dat kan zijn.” Het kabinet waarschuwt daar volgens hem al jaren voor.

Nederland probeert bedrijfsspionage te voorkomen door informatie daarover uit te wisselen tussen overheid en bedrijven. Ook wordt internationale samenwerking gezocht, bijvoorbeeld bij het opsporen en straffen van landen of organisaties die zich er schuldig aan maken.