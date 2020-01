Dure tegenvaller voor Fugro in arbitragezaak

Fugro Singapore gaf in maart vorig jaar een zogeheten DP3-vaartuig voor duikondersteuning terug aan Tasik. Deze Southern Star was evenwel voor een langere tijd gecharterd. Tasik verzette zich daarom. Nu is door het tribunaal bepaald dat Fugro het vaartuig niet zomaar had mogen terugsturen naar Tasik.

De in Amsterdam genoteerde bodemonderzoeker heeft nog een aantal tegenvorderingen lopen tegen Tasik. Daarover is nu nog geen besluit genomen. Waarschijnlijk worden ze later dit jaar behandeld.