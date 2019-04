’Mensen moeten pensioenkeuzes wel kunnen overzien’

Scheidend AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - Keuzevrijheid in ons pensioenstelsel is goed, maar met mate. Die boodschap geeft de vertrekkend AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven af. „Keuzevrijheid past helemaal in onze tijd, maar mensen moeten het nog wel kunnen overzien.”