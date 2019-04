'Wall Street blijft dicht bij huis'

China en de Verenigde Staten hebben al over verschillende deelonderwerpen afspraken gemaakt. Ook zouden ze overeen zijn gekomen dat er speciale diensten komen die op de naleving van het akkoord toezien. Volgens sommige berichten zou het akkoord in juni ondertekend worden.

De Britse premier Theresa May krijgt tot uiterlijk 1 november de tijd om haar scheidingsdeal met de EU door het Britse parlement te loodsen. De EU-leiders hebben dit in Brussel op een speciale top besloten. May had uitstel tot 30 juni gevraagd. Als het Verenigd Koninkrijk geen Europese verkiezingen organiseert, wordt de brexit eerder een feit.

Disney

Qua macro-economische cijfers is het rustig. Het aantal nieuwe uitkeringsaanvragen viel lager uit dan economen hadden verwacht. De producentenprijzen stegen harder dan voorzien.

Aan het bedrijvenfront is er aandacht voor Disney. Het entertainmentbedrijf houdt een investeerdersdag en onthult daarbij waarschijnlijk zijn plannen voor een eigen streamingdienst. Daarmee zou Disney de strijd aan willen gaan met Netflix.

Bed Bath & Beyond

Tesla gaat een moeilijke dag tegemoet na berichten dat verdere investeringen in de gigafactory in Nevada die de maker van elektrische auto's samen met partner Panasonic zou doen, niet doorgaan. Ook gezamenlijke investeringen in China staan op losse schroeven.

Winkelketen Bed Bath & Beyond opende de boeken en toonde een verrassend verlies. De omzet was wel beter dan verwacht en het bedrijf verhoogde ook het dividend. In de voorbeurshandel stond Bed Bath & Beyond bijna 10 procent lager.

Woensdag eindigde Wall Street in de plus. De Dow-Jonesindex sloot iets hoger op 26.157,16 punten. De S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2888,21 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 7964,24 punten.