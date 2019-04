Spionagezaak ASML zeker niet de eerste

De meest geruchtmakende zaak van bedrijfsspionage in ons land draait misschien wel rond Abdul Qadir Khan, die gezien wordt als de ’vader’ van de Pakistaanse atoombom. De nucleaire technologie die hij daarvoor nodig had kwam uit Almelo, bij Urenco vandaan. Dat bedrijf weet hoe je uranium moet verrijken om kernwapens te maken, en als onderzoeker bij het Amsterdamse FDO kon Khan bij die informatie. Midden jaren zeventig ging hij op vakantie in Pakistan, om niet meer terug te komen.

Kopieerwoede

Ronduit brutaal waren de Chinese spionnen die toesloegen bij Koninklijke Hoogovens. „Onmogelijk aan te pakken”, noemde Gert-Jan Apeldoorn, bestuurslid van het uit Hoogovens voortgekomen adviesbureau Danieli Corus, in een interview met deze krant in 2011 de Chinese kopieerwoede.

„Wij waren marktleider in China in enkele niches met onze procescomputer DIRC, die temperatuur en samenstelling van staal uitermate precies kan meten. We hebben daar bijna 100 systemen van verkocht.” Toen kwam de concurrentie uit het Verre Oosten. Apeldoorn, acht jaar geleden: „En weet je hoe hun computer heet? Copy DIRC.”

Twee jaar geleden nog werd op het station van Almelo een medewerker van elektronicaconcern Siemens opgepakt. Precies op tijd: hij stond op het punt om naar Schiphol af te reizen, en daar het vliegtuig naar China te pakken. Hij had aan een Chinese concurrent van Siemens de technische specificatie van een stoomturbine verkocht.

Ook het legendarische NatLab van elektronicareus Philips, zijn Nederlandse onderzoeksafdeling voor honderden producten, lag in de jaren tachtig in het vizier van spionnen. De Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi had nieuwe technologie van Philips op het oog, zo bleek later uit de lijst met zogeheten Feindobjekte, ontdekt in dossiers over Nederland van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Daarop prijkten ook KLM en DSM.

Spionnen zochten destijds vooral naar nieuwe toepassingen voor brandstoffen, synthetische vezels en farmaceutiche toepassingen. Dat de gevreesde Stasi - die alle losse documenten hierover bij de teloorgang van de Oostblokstaat tussen1989 en 1990 vernietigde - het niet bij plannen liet, bevestigde toenmalig medewerker Frits Hoekstra van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) in zijn memoires.

Deze bedrijven werden vanwege spionagepogingen van onder meer de roemruchte ’Kai’ stelselmatig in stilte beveiligd door de BVD, aldus onderzoeker Beatrice de Graaf. De Stasi-spionnen werden nooit ontmaskerd.

