Van ASML tot Urenco: BV Nederland werkt als magneet op spionnen

Bij Urenco werden in de jaren zeventig nucleaire geheimen gestolen.

Amsterdam - De spionage van twee Russen in de Nederlandse hightech-sector is zeker niet het eerste geval van (poging tot) het stelen van bedrijfsgeheimen. In april 2019 werd nog bekend dat ASML slachtoffer is geweest van diefstal van broncodes, software, prijsstrategieën en geheime gebruikershandleidingen, destijds door Chinezen. De chipmachinefabrikant, die destijds bezwoer dat het ’geen spionage’ betrof, bevindt zich in het goede gezelschap van onder meer Siemens en Urenco.