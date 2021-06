Hulp bij aangifte kan nu weer in levende lijve op het belastingkantoor

Deze kantoren waren sinds maart vorig jaar voor bezoek gesloten vanwege de coronamaatregelen, maar gaan nu dus weer open. In eerste instantie kunnen daar vanaf maandag mensen terecht die al langer op een fysieke afspraak wachten.

Het gaat volgens de Belastingdienst om zo’n 5400 mensen. Zij zijn digitaal niet zo vaardig zijn of onzeker over het zelf invullen van hun aangifte.

Omdat de kantoren dicht gingen is de Belastingdienst mensen telefonisch gaan helpen. Dat waren er dit jaar 30.000 en in 2019 25.000. Bij de ruim 5000 mensen die nu weer in levende lijve geholpen kunnen worden lukte dat niet telefonisch of zij wilden juist alleen in persoonlijk contact hulp van iemand van de Belastingdienst.

Er is de afgelopen tijd ook een proef geweest met belastinghulp via videobellen, zo laat een woordvoerder weten. ,,De eerste resultaten zijn positief.”

Uitstel

Er worden op de belastingkantoren nog wel veiligheidsmaatregelen genomen om coronabesmettingen te voorkomen. Zo staan er spatschermen, zijn de ruimtes groot genoeg, is een mondkapje verplicht en volgen afspraken elkaar niet direct op, zodat bezoekers elkaar niet kruisen.

Mensen die nog geen aangifte hadden gedaan en gebruik maken van hulp bij aangifte en daardoor over een DigiD-machtigingscode beschikken, hadden al automatisch verlenging van hun aangifte gekregen tot 1 september 2021.