Amsterdam - Verzekeraar ASR gooide deze week hoge ogen met de aankondiging dat ze bestuurders in de toekomst geen bonussen meer willen uitkeren. Gaat de top van een bedrijf eigenlijk beter presteren als ze uitzicht hebben op een miljoenenbonus, is het slecht voor onze concurrentiepositie als we bonussen aan banden leggen en is dat eigenlijk erg? Dat en meer in de nieuwe podcast van DFT.