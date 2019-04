Britten boeken zomerreisjes na uitstel Brexit

Zo verklaren analisten de opmerkelijke stijging van het aantal online boekingen bij luchtvaartmaatschappijen op het eiland.

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is uitgesteld naar eind oktober, of zoveel eerder als premier May overeenstemming in eigen huis kan krijgen voor de Brexit.

De angst voor een hard conflict aan de grenzen is verdwenen en heeft Britten reislustig gemaakt, constateert The Guardian.

Online melden veel Britten hun geboekte zomertrips, terwijl aanbieders speciale aanbiedingen in de markt gooiden verwijzend naar het waarschijnlijke uitstel van de gevreesde Brexit.

Fikse prijsdalingen

Donderdag stegen aandelen van luchtvaartaandelen als EasyJet met 4%, International Airlines Group, eigenaar van British Airways steeg met 3,8% en hotelboeker TUI won 3%. In Amsterdam werd Air France KLM op een vlak Damrak 3% meer waard, net als Lufthansa op de Duitse beurs.

De stijging is verklaarbaar: vorige week waarschuwde EasyJet nog dat Brexit het deksel op nieuwe boekingen voor het zomerseizoen heeft gelegd. Daarop zijn luchtvaartmaatschappijen en boekingssites hun prijzen gaan verlagen om alsnog klanten binnen te halen.

Woensdag op donderdag kwam er overeenstemming tussen het Britse kabinet en Brussel over nader uitstel, waarop Britse reizigers online hun slag sloegen en goedkope reisjes boekten.

