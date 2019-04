Topman Knab weg

Bakker was, na lange dienstverbanden bij KPN en Aegon, nog geen twee jaar de hoogste baas bij Knab. Zijn vertrek is pikant, omdat de vorige ceo van het bedrijf, oprichter René Frijters, ook al onverwachts opstapte. Toen was er een verschil van inzicht over de manier van leidinggeven.

Nu vertrekt de topman omdat ’zijn ambities buiten Knab liggen’, zegt de woordvoerder. „Dat kan hij het beste zelf toelichten.”

De overblijvende leden van Knabs managementteam nemen Bakkers taken over. Bakker was nog niet bereikbaar voor een reactie.