Wall Street zakt licht in het rood

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds 0,2 procent in de min op 26.119 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging licht omlaag tot 2887 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 7956 punten.

China en de Verenigde Staten hebben al over verschillende deelonderwerpen afspraken gemaakt, waardoor een handelsakkoord steeds dichterbij komt. Volgens sommige berichten zou het akkoord in juni ondertekend worden.

Bed Bath & Beyond

Tesla ging 3 procent onderuit na berichten dat verdere investeringen in de megafabriek in Nevada die de maker van elektrische auto's samen met partner Panasonic zou doen, niet doorgaan. Ook gezamenlijke investeringen in China staan op losse schroeven.

Woonwinkelketen Bed Bath & Beyond opende de boeken en toonde een verrassend verlies. Daarop werd het aandeel bijna 9 procent lager gezet. De verlieslatende drogisterijketen Rite Aid duikelde meer dan 10 procent na bekendmaking van tegenvallende resultaten en zwakke vooruitzichten.

Walt Disney

Ook Walt Disney (min 0,3 procent) kon op belangstelling rekenen. Het entertainment- en mediabedrijf houdt een investeerdersdag en onthult daarbij waarschijnlijk zijn plannen voor een eigen streamingdienst. Daarmee zou Disney de strijd aan willen gaan met Netflix (plus 1,5 procent).

Qua macro-economische cijfers was het vrij rustig. Het aantal nieuwe uitkeringsaanvragen in de VS viel vorige week lager uit dan economen hadden verwacht. De Amerikaanse producentenprijzen stegen harder dan voorzien.

De euro stond op 1,1260 dollar, tegen 1,1262 dollar bij het slot van de handel in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,7 procent tot 63,52 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper op 70,74 dollar per vat.