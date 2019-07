Kortingen kunnen pijn doen bij jong en oud. Ⓒ ANP XTRA

Amsterdam - De drempel voor het korten van pensioenen is verlaagd, maar de kans dat pensioenfondsen er toch over struikelen is nog altijd groot. Als het aan vakbond FNV ligt, komen er voorlopig nog helemaal geen kortingen. „Nu korten zou een drama zijn. Voor de deelnemers, fondsen en zeker ook de politiek”, zegt vicevoorzitter Tuur Elzinga.