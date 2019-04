'Diefstal bij ASML oud opgeklopt verhaal'

,,XTAL, een bedrijf dat is opgericht door een private investeerder uit Hongkong maar gevestigd in de VS was verantwoordelijk voor de diefstal en is eind vorig jaar al veroordeeld tot een herstelbetaling van 223 miljoen dollar aan ASML. In tegenstelling tot wat het FD schrijft lijkt de schade voor ASML beperkt'', aldus Versteeg. Hij herhaalt zijn positieve beleggingsopinie Aanbevolen met een koersdoel van 200 euro voor de chipmachinefabrikant.

Dat XTAL volgens het FD klanten van ASML zou hebben weggekaapt, waaronder Samsung klinkt veel erger dan het is, stelt Versteeg. Het betreft volgens hem namelijk niet de kernactiviteit van ASML, de wafer steppers. ASML heeft op dit gebied maar twee concurrenten, Nikon en Canon, die beiden technologisch ver achter lopen, aldus de analist.

Het aandeel ASML sloot donderdag 0,8 procent lager op 176,30 euro.