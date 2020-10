Beurzen: Heineken bruist op vlak Damrak

De AEX-index stond 0,2% lager bij 555,8 punten. De AMX koerste toen 0,4% hoger bij 838,2 punten.

De Dow Jones-index sloot dinsdagavond 1,3% lager, de S&P 500 1,6% en technologiebeurs Nasdaq verloor 1,6%. Een nieuw steunpakket komt volgens Trump pas na de presidentsverkiezingen van 3 november. Democraten en Republikeinen in het Congres konden het al maanden niet eens worden over aanvullende steunmaatregelen.

Dinsdagavond meldde een commissie van het Huis van Afgevaardigden de opsplitsingen Big Tech te willen inzetten. Bij grote technologiebedrijven Facebook en Google is volgens de commissie na onderzoek bewezen dat zij in enkele markten monopolist zijn geworden via ongeoorloofde praktijken.

Futures voor opening van de grote beurzen in New York om 15.30 uur staan 0,4% hoger.

De Japanse Nikkei-index liet ’s ochtends 0,1% liggen. De Hang Seng koerste 0,8% hoger.

Brentolie veerde 0,8% per vat op tot $42,20. Goud won licht terrein tot $1890.

Bij de hoofdfondsen ging bierbrouwer Heineken met 1,9% opwaarts. Telecombedrijf KPN won 0,7%, halfgeleider ASMI won 0,5%.

Biotechbedrijf Galapagos verloor 1,9%. Financiële instellingen ING (-0,5%), NN Group (-0,3%) raakten ook achterop.

Onderin bewoog ArcelorMittal licht (-0,2%) nadat de Europese Unie meldde voor vijf jaar nieuwe antidump-tarieven te hebben opgelegd voor specifiek platgewalst roestvrij staal uit China, Taiwan en Indonesië.

In de Midkap hervatte PostNL met 2,1% winst zijn opmars. Fitnessketen Basic-Fit verloor 1,3%.

Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM zakte anderzijds met 1,9%.

van NIBC kregen tot 21 december de tijd om hun stukken aan te bieden voor de overname van de Haagse zakenbank door Blackstone. Blackstone. Aanvankelijk hadden ze tot 19 oktober de tijd.