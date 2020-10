Heineken in trek op vlak gesloten AEX

De AEX-index eindigde 0,1% lager op 554,60 punten. De AMX steeg 0,2% naar 836,17 punten. De beurzen in Londen (-0,1%), Parijs (-0,3%) en Frankfurt (+0,2%) lieten een verdeeld beeld zien.

Wall Street koerste aan het einde van de middag 1,5% hoger. De beurzen in New York doken dinsdag 1,3% tot 1,6% omlaag nadat president Donald Trump had laten weten dat een nieuw steunpakket pas na de verkiezingen van 3 november komt. Democraten en Republikeinen in het Congres konden het al maanden niet eens worden over aanvullende steunmaatregelen voor Amerikanen die de dupe zijn geworden van de coronacrisis.

„De verwachting is dat linksom of rechtsom het steunpakket er toch komt. Werkend Amerika en de onderkant van de samenleving hebben de nieuwe steunronde echt nodig”, zegt beleggingsadviseur Rein Schutte (Noesis Capital). „Daarom reageren markten niet extreem negatief.”

Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) denkt dat er tot de verkiezingen geen nieuw steunpakket meer komt. „Het lijkt erop dat Trump een knieval heeft gemaakt voor de Republikeinen in de Senaat. Zij konden een groot pakket met veel Democratische elementen niet slijten aan hun achterban”, legt Van Schie uit. „Omdat naast het presidentschap ook de zeggenschap over de Senaat op het spel staat op 3 november gaan de Republikeinen dichter naar hun ideologie. Het lijkt erop dat ze zich klaarmaken voor een wereld na Trump en alles op alles zetten om een Democratische ’sweep’ te voorkomen.”

Trump toonde zich vandaag wel bereid om slachtoffers van de coronacrisis een cheque van $1200 te geven.

Koopadvies zet Heineken hoger

In de AEX viel Heineken in de smaak met een koerswinst van 3,5%. De bierbrouwer profiteerde van een koopadvies van Jefferies, inclusief een koersdoel van €95. Ook sectorgenoot ABInbev vertoonde volgens de zakenbank beter dan verwachte resultaten. „Een duidelijk signaal aan de markt”, aldus Schutte.

Bekijk ook: Beleggers krijgen weer trek in bier

Staalfabrikant ArcelorMittal won 3%. Speciaalchemieconcern DSM mocht 1,7% bijschrijven.

Biotechbedrijf Galapagos verloor onderin de AEX 3,6%. Dataleverancier en vakbeurzenorganisator RELX zakte 3,1%. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell daalde 1,5% vanwege de lagere olieprijs.

In de AMX werd PostNL nog eens 5,5% meer waard na dinsdag al met ruim 12% te zijn gestegen. De post- en pakjesbezorger verhoogde gisteren de winstverwachting en kondigde aan het dividend te hervatten.

Luchtvaartconcern Air France KLM steeg 3,2%. Dochter KLM werd vandaag 101 jaar oud. Verlichtingsproducent Signify (+2,3%) kreeg een hoger koersdoel van zakenbank Morgan Stanley.

Bekijk ook: Jarig KLM krijgt kort geding cadeau van Greenpeace

Vastgoedfonds Eurocommercial (-2,7%) was de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen. Bodemonderzoeker Fugro liet 2,5% liggen.

Bij de smallcapfondsen werd Neways 1,2% afgewaardeerd. Operationeel directeur Adrie van Bragt vertrekt na 28 jaar bij de elektronicatoeleverancier.

Aandeelhouders van NIBC (-0,5%) krijgen tot 21 december de tijd om hun stukken aan te bieden voor de overname van de Haagse zakenbank door investeerder Blackstone. Aanvankelijk hadden ze tot 19 oktober de tijd. De aandeelhouders stemden woensdagmiddag trouwens voor deze overname.

Het lokaal genoteerde Value8 (+0,8%) kreeg €100.000 boete in België. Het investeringsbedrijf heeft volgens de waakhond met effectenorders rond de lege beurshuls Sucraf inbreuk gemaakt op het verbod op marktmanipulatie met aandelen. Topman Peter Paul de Vries van Value8 moet zelf €40.000 van de boete betalen.

Meer relevant financieel nieuws gratis direct in je mail? Meld je hier aan.