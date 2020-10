Lusteloos Damrak tapt wel Heineken

De AEX-index stond 0,2% lager bij 554,5 punten. De AMX koerste toen 0,2% hoger bij 835,9 punten.

Elders in Europa bleven beurzen in Londen (-0,2%), Parijs (+0,1%) en Frankfurt (-0,1%) eveneens vlak. De Duitse industrie meldde een onverwachte teruggang. Volgens ING is dit cijfer niet meteen reden tot zorg over vastlopen van de Europese motor.

De Dow Jones-index sloot dinsdagavond 1,3% lager, de S&P 500 1,6% en technologiebeurs Nasdaq verloor 1,6%. Een nieuw steunpakket komt volgens Trump pas na de presidentsverkiezingen van 3 november. Democraten en Republikeinen in het Congres konden het al maanden niet eens worden over aanvullende steunmaatregelen.

’Toch steun’

„De verwachting is dat linksom of rechtsom het steunpakket er toch komt. Werkend Amerika en de onderkant van de samenleving heeft de nieuwe steunronde echt nodig”, zegt beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital. „Daarom reageren markten niet extreem negatief.”

Futures voor opening van de grote beurzen in New York om 15.30 uur stonden rond 0,2% hoger. Op de agenda staan vandaag eerst de olievoorraden volgens EIA-cijfers, daarna volgen de notulen van de Federal Reserve.

In Azië liet de Japanse Nikkei-index ’s ochtends 0,1% liggen. De Hang Seng koerste 0,8% hoger.

De prijs van Brentolie kwam door 1,4% verlies bijna onder de $42 per vat. De euro steeg 0,2% tot $1,1761. Volgens broker IG vooral vanwege „de toegenomen risicobereidheid op de financiële markten.”

Advies zet Heineken hoger

Bij de Amsterdamse hoofdfondsen ging het schuim bij bierbrouwer Heineken er iets af tot 3% winst. Zakenbank Jefferies gaf eerder een koopadvies. Ook sectorgenoot AbInbev vertoonde volgens Jefferies beter dan verwachte resultaten. „Een duidelijk signaal aan de markt”, aldus Schutte.

Analist Richard Withagen van Kepler Cheuvreux werd dinsdag in aanloop naar de derdekwartaalcijfers nog negatiever over Heineken. Dat zou minder vaart maken in groeilanden als Vietnam.

Chemiebedrijf DSM (+1,1%) volgde de brouwer op afstand.

Biotechbedrijf Galapagos verloor onderin 1,8% en dataleverancier RELX zakte met 2,2%.

Zwaargewicht Shell trok de index met 1,4% verlies omlaag, een andere index-reus chipmachinemaker ASML gaf met 0,3% winst steun.

Financiële instellingen ING (-0,5%), ABN Amro (-0,5%), ASR (-0,5%), NN Group (-0,3%) raakten ook achterop.

Ook bewoog ArcelorMittal licht (-0,2%) nadat de Europese Unie voor vijf jaar nieuwe antidump-tarieven te hebben opgelegd voor platgewalst roestvrij staal uit China, Taiwan en Indonesië.

In de Midkap ging baggerreus Boskalis Westminster aan kop: +2,7%. Kepler zette het bedrijf uit Papendrecht dinsdag op zijn kooplijst na „erg sterke” halfjaarcijfers.

Ook hervatte PostNL met 2,1% koerswinst zijn opmars na de goede resultaten een de opgeschroefde prognose voor 2020. ING verhoogde het koersdoel licht tot €3,60 bij een gehandhaafd koopadvies.

Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM zakte anderzijds met 2,7%. Greenpeace wil de staatssteun door de rechter laten terugdraaien.

Bekijk ook: Jarig KLM krijgt kort geding cadeau van Greenpeace

Bodemonderzoeker Fugro verloor hier 2%.

Bouwer BAM ging bij de smallcaps 1,5% terug. BAM en recyclaar Banzo legden een geschil bij met afvalverwerker AEB over een scheidingsinstallatie. AEB betaalt alsnog €2,3 miljoen voor de definitieve oplevering.

Supermarktketen Sligro noteerde 0,5% verlies. ING, dat een houden-advies hanteert, waarschuwde dat door nieuwe coronamaatregelen van Nederlandse en Belgische autoriteiten de financiële prestaties van groothandelsbedrijf Sligro onvoorspelbaarder worden.

Aandeelhouders van NIBC (-0,7%) kregen tot 21 december de tijd om hun stukken aan te bieden voor de overname van de Haagse zakenbank door Blackstone. Aanvankelijk hadden ze tot 19 oktober de tijd.

Investeringsfonds NIBC bewoog niet nadat het €100.000 boete in België kreeg. Het bedrijf heeft volgens de waakhond met effectenorders rond de lege beurshuls Sucraf inbreuk gemaakt op het verbod op marktmanipulatie met aandelen. Topman Peter Paul de Vries van Value8 moet zelf €40.000 van de boete betalen.

