’Staal en banken op lager Damrak in vizier’

Verder wordt uitgekeken naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank, die later op de dag worden vrijgegeven.

Trump liet via Twitter weten zijn vertegenwoordigers de opdracht te hebben gegeven om te stoppen met de onderhandelingen met de Democraten over een nieuw steunpakket tot na de verkiezingen in november. Democraten en Republikeinen in het Congres kunnen het al maanden niet eens worden over aanvullende steunmaatregelen.

Trump wil direct na zijn herverkiezing een wetsvoorstel voor een groot stimuleringspakket aannemen. Extra overheidssteun is volgens economen van groot belang om ’s werelds grootste economie snel te laten herstellen van de coronacrisis.

Bij de bedrijven staat de staalsector in het nieuws. De Europese Unie heeft voor een periode van vijf jaar nieuwe tarieven opgelegd voor platgewalst roestvrij staal uit China, Taiwan en Indonesië.

Dit moet het dumpen van staal uit deze landen op de Europese markt tegengaan. De heffingen, die oplopen tot 19 procent, bestraffen Chinese, Taiwanese en Indonesische exporteurs, omdat ze naar verluidt staal onder de kostprijs in de Europa hadden verkocht.

Aan het overnamefront krijgen aandeelhouders van NIBC langer de tijd om hun stukken aan te bieden voor de overname van de Haagse zakenbank door Blackstone. Aanvankelijk hadden ze tot 19 oktober te tijd, maar die deadline is nu vooruitgeschoven naar 21 december. Toezichthouders geven NIBC langer de tijd om goedkeuring te verkrijgen voor de overname. Daardoor kan ook de aanmeldingstermijn verlengd worden.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend hoger. De AEX-index leverde echter 0,5 procent in op 555,38 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 834,42 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 0,6 procent. Wall Street verloor terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 1,3 procent lager op 27.772,76 punten. De brede S&P 500 verloor 1,4 procent en techbeurs Nasdaq zakte 1,6 procent.

De euro was 1,1739 dollar waard, tegenover 1,1786 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,5 procent tot 40,06 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent minder op 42,15 dollar per vat.