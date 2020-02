Afzeggen telecombeurs kost Barcelona half miljard

Op grootste telecombeurs ter wereld zouden zo’n 110.000 bezoekers afkomen en dat het evenement wordt afgelast, scheelt volgens een schatting van de organisatoren €492 miljoen aan omzet voor de lokale hotels, café’s, restaurants en taxibedrijven, schrijft de krant. De totale huur aan vloerruimte op de drukbezochte beurs zou tot €150 miljoen belopen.

De beslissing kwam gisteren nadat de organisatie eerder nog had volgehouden dat het evenement gewoon door zou gaan, terwijl steeds meer deelnemers afhaakten. Daar kwam verandering in toen woensdag bleek dat ook belangrijke partijen als Vodafone, Deutsche Telekom en BT deze editie aan zich voorbij zouden laten gaan, ondanks extra maatregelen als een ’geen-handenschudden-beleid’ en het weren van bezoekers uit uitbraakregio Hubei.

13.000 tijdelijke banen

Behalve inkomstenderving bij de lokale horeca, vervoerders en dienstverleners, gaat ook een streep door de klussen van zo’n 13.000 inhuurkrachten rond het evenement en vele miljoenen aan revenuën uit de tickets die tussen de ca €800 en €5000 per stuk kosten.

Wie voor de schade gaat opdraaien, zal ongetwijfeld worden uitgevochten in juridische disputen, tussen de organisatie, deelnemers, reisorganisaties, hotels en niet in de laatste plaats verzekeraars. De organisatie achter MWC zal zich volgens experts in El País waarschijnlijk beroepen op ’overmacht’.