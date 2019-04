'Shell uit project Rusland om toevoeging partner'

Woensdag werd bekend dat Shell zijn betrokkenheid aan het project stopzet. Gazprom zou het bedrijf RusGazDobycha hebben toegevoegd aan het project. Dat bedrijf wordt gelinkt aan Arkady Rotenberg, een bondgenoot van president Vladimir Poetin. Rotenberg staat op een Amerikaanse sanctielijst. Shell zou vooraf niet op de hoogte zijn geweest van deze stap door Gazprom.

De voorzitter van Shell in Rusland verklaarde dat het besluit om zich terug te trekken geen invloed heeft op andere projecten met Gazprom.

De lng-fabriek in de haven van Oest-Loega, ten westen van Sint-Petersburg, zou een capaciteit van 13 miljoen ton moeten krijgen en in 2023 in gebruik worden genomen.