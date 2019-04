Acer opent aanval op Apple

Countrymanager Nederland Bart Janssen toont in New York de ConceptD 5 laptop. Ⓒ Lenno van Dekken

New York - Apple is het monopolie in de creatieve sector kwijt. De Taiwanese multinational Acer opent met de lancering van het nieuwe productportfolio ConceptD tijdens het jaarlijkse persevenement next@acer serieus de aanval op de veeleisende creatieve gebruiker. In New York presenteerde ceo Jason Chen naast ConceptD een reeks aan nieuwe producten, waaronder nieuwe Chromebooks, gaming laptops, VR headsets en monitoren.