Beleggers delen lekkers uit aan ASML en Fugro

De AEX-index noteerde rond elf uur 0,3% hoger bij een stand van 592,75 punten. De Midkap-index ging 0,5% vooruit naar 883,18 punten.

Elders in Europa was de stemming verdeeld. De beurs in Parijs steeg 0,3%. Londen verloor 0,1% onder druk van het verder aantrekkende Britse pond. De DAX in Frankfurt zakte 0,1% na een onverwachte daling van de Duitse fabrieksorders in oktober.

Wall Street liet gisteravond een opgewekt beeld zien door de hernieuwde hoop dat Amerika en China er binnenkort in zullen slagen om een handelsdeal te sluiten. Een zwak cijfer over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven liet beleggers in de VS koud. Het Chinese ministerie van Handel liet vandaag weten dat een reductie van de bestaande importheffingen noodzakelijk is om tot een tussentijdse handelsdeal te komen.

Galapagos hoofdrol

Vandaag zal de aandacht vooral uitgaan naar de vergadering van leden bij oliekartel OPEC. Er wordt in de markt rekening gehouden dat de bestaande productiebeperking zal worden verlengd tot halverwege volgend jaar.

In de AEX zette Galapagos de opmars onverminderd voort met een winst van 1,3%. Takeaway liet een plus van 1% optekenen.

ArcelorMittal pakte de koppositie met een winst van 1,4%. De staalproducent zou van plan zijn om flink in te grijpen in de Italiaanse Ilva-fabriek. Verder boekte ASML een vooruitgang van 1%. De toeleverancier voor de chipindustrie wacht nog altijd op een besluit van de overheid over een exportvergunning voor de levering van materieel aan een Chinese klant.

Bij de dalers waren de uitslagen overwegend beperkt. Voedings- en wasmiddelenbedrijf Unilever werd 0,4% minder waard, terwijl informatieleverancier Relx 0,7% liet liggen.

Bij de middelgrote fondsen voerde Fugro de lange lijst met winnaars stevig aan met een 5,2% hogere koers geholpen door de verwachting van een nieuwe ingreep van de OPEC in de olieproductie.

SBM Offshore kreeg er 2% bij. De toeleverancier voor de olie-industrie heeft contracten getekend voor de bouw van twee extra rompen voor productie- en opslagschepen. KBC benadrukt dat de contracten het vertrouwen van SBM weergeeft in de markt.

AScX-fonds Alfen blonk uit met een koerssprong van 4,3% na een opgewekt analistenrapport van de Duitse bank Berenberg over de producent van elektrische laadpalen.

Meer financieel nieuws via de mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!