Beleggers zijn vol verwachting

Sinterklaas, de Goedheiligman, luidde de gong en opende daarmee de handelsdag op 5 december. Ⓒ Pauline Visser AEX 594.61 0.61 %

Amsterdam - Vol verwachting kloppen de harten van beleggers. Zij lijken er steeds meer vertrouwen in te hebben dat China en de VS binnenkort een handelsdeal zullen sluiten. Takeaway en ArcelorMittal gingen voorop in de prachtige opmars van de AEX.