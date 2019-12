Beurs: Winst van AEX loopt terug

De AEX stond om vier uur 0,3% hoger op 593 punten. De Midkap-index ging 0,2% vooruit naar 880,2 punten.

Elders in Europa was het beeld gemengd. De Franse CAC 40 won 0,5%. De Duitse DAX en de Britse FTSE 100 verloren 0,2% respectievelijk 0,5%.

Beleggers in de VS deden het bij de start van Wall Street rustig aan. Na een half uur handel stond de Dow Jones-index 0,1% lager en de Nasdaq-index 0,2% hoger.

Portefeuillemanager Arjan Sweere van Antaurus vindt beleggers momenteel wel erg optimistisch. „De economische cijfers zijn de laatste tijd slecht. De nieuwe fabrieksorders in de VS belandden zelfs op het laagste niveau in tien jaar. Maar blijkbaar gaan beleggers ervan uit dat het herstel nu gaat inzetten. En dat de Amerikaanse centrale bank de rente misschien toch nog verder verlaagt. Ook ten aanzien van het handelsconflict en de Brexit hebben ze een roze bril op.

Sweere adviseert vooral met cyclische aandelen terughoudend te zijn. „Bedrijven zoals Randstad zijn de laatste tijd sterk gestegen, maar gezien de economische groeivertraging zullen zij zich waarschijnlijk voorzichtig uitlaten over 2020. Ik denk ook dat sommige bedrijven in de komende weken met een winstwaarschuwing komen.”

Handelaar Gert Berendse van ING is ook voorzichtig. „De laatste dagen zitten de beurzen weer stevig in de lift, door de verwachting dat de VS en China binnenkort een handelsdeal zullen sluiten. En mocht er voor de deadline van 15 december nog geen deal zijn, dan lijkt de markt erop te rekenen dat de tarieven niet meteen omhoog gaan. Zelf vind ik dat een nogal optimistische gedachte. Beleggers lijken verder weinig oog te hebben voor de soms tegenvallende economische cijfers, mede omdat ze vanwege de zeer lage rentes weinig alternatief voor aandelen zien.”

Takeaway in trek

In de AEX pakte maaltijdenbezorgdienst Takeaway de koppositie met een winst van 2,3%. De waarde van zijn bod in aandelen ligt nog slechts 1,5% onder de 710 pence die Prosus voor een aandeel Just Eat biedt.

Biotechnologiebedrijf Galapagos zette de opmars onverminderd voort met een winst van 2,2%.

ArcelorMittal klom 2%. De staalproducent zou van plan zijn om flink in te grijpen in de Italiaanse Ilva-fabriek.

ASML boekte een vooruitgang van 1,2%. De toeleverancier voor de chipindustrie wacht nog altijd op een besluit van de overheid over een exportvergunning voor de levering van materieel aan een Chinese klant.

De informatieleveranciers Relx en Wolters Kluwer stonden met verliezen van 0,6% respectievelijk 0,4% onderaan.

Bij de middelgrote fondsen voerde Fugro de lange lijst met winnaars stevig aan met een 5,8% hogere koers. De verdere stijging van de olieprijzen gaf de bodemonderzoeker een zetje.

SBM Offshore kreeg er 2,9% bij. De toeleverancier voor de olie-industrie heeft contracten getekend voor de bouw van twee extra rompen voor productie- en opslagschepen.

Smallcap Alfen blonk uit met een koerssprong van 5,9% na een opgewekt analistenrapport van de Duitse bank Berenberg over de producent van elektrische laadpalen.

Meer financieel nieuws via de mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!