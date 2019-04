Huizenzoeker heeft de moed opgegeven

Dat is terug te zien in de cijfers van de Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) over de eerste drie maanden van dit jaar. De vraag daalt, het aanbod groeit en de prijzen vlakken af.

"’Aanbod is te duur’"

Wie het heel positief bekijkt, zou zeggen dat de oververhitte woningmarkt eindelijk afkoelt. Dat is echter niet zo, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. „Het aanbod is er wel, alleen is het te duur. Omdat kopers afhaken en er dus minder wordt verkocht, blijven er meer woningen in de verkoop staan.”

