’Pas op met online polissen’

Voorzitter Eveline Ruinaard van het klachteninstituut Kifid. Ⓒ FOTO SERGE LIGTENBERG

Online een verzekering, hypotheek of belegging regelen is lekker goedkoop, maar de consument kan zich er een flinke buil aan vallen. „Als je zelfstandig keuzes maakt, zonder advies in te winnen, dan kunnen wij niet zoveel meer voor je doen”, zegt directeur Eveline Ruinaard van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).