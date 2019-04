'Kritiek op Pharming door grote concurrent'

Volgens Shire stelt Pharming onderzoeksresultaten naar zijn medicijn soms mooier voor dan ze zijn. Om Pharming tot de orde te roepen, heeft Shire een rechtszaak aangespannen. De zaak diende donderdag in Amsterdam bij de Stichting Code Geneesmiddelenreclame.

Shire stelt volgens de krant dat Pharming over de schreef is gegaan bij de publicatie van drie persberichten begin dit jaar en eind vorig jaar. Daarin zou het bedrijf 'in superlatieven' hebben bericht over de uitkomsten van wetenschappelijke studies. Volgens Shire 'een doorzichtige poging' om reclame te maken voor Pharming-geneesmiddel Ruconest. Het maken van reclame voor geneesmiddelen is in Nederland verboden.

Pharming moest naar eigen zeggen de onderzoeksresultaten wereldkundig maken om al zijn beleggers gelijktijdig en zo goed mogelijk te informeren en benadrukte daarmee oprecht te zijn geweest. Daarbij zijn enkele al te aanprijzende formuleringen door de controle 'geglipt', zo erkende het Nederlandse bedrijf. De website van Pharming is inmiddels op diverse punten aangepast.

De uitspraak volgt volgens het FD over vier weken.