Fagron zet stijgende lijn voort

In Noord-Amerika profiteerde Fagron andermaal van de omzetgroei bij de bereidingsfaciliteit in Wichita. Ook werd er in de regio ,,goede voortgang" geboekt met de verdere uitbouw van het productaanbod en het automatiseringsproces. Ook de eerdere overname van de Amerikaanse branchegenoot Humco deed duidelijk een duit in het zakje. In Noord-Amerika steeg de omzet met twee derde tot 33 miljoen euro.

In Zuid-Amerika zaten marktomstandigheden mee. De regio was goed voor 25,2 miljoen euro omzet.

Verdere groei

Fagron haalt de meeste omzet nog altijd in Europa. Hier was sprake van een groei met 0,4 procent tot 63,5 miljoen euro. De omzetontwikkeling werd negatief beïnvloed door het tijdelijk terugbrengen van de capaciteit bij één van de Nederlandse bereidingsfaciliteiten wat een geschatte impact had van circa 1,5 miljoen euro op de opbrengsten. De activiteiten zijn naar verwachting in de loop van het jaar weer volledig operationeel.

Gelet op de ontwikkelingen in de eerste verslagperiode, rekent Fagron voor het hele jaar op verdere groei van de omzet en winstgevendheid.