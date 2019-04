Santander wil Mexicaanse tak helemaal

Santander bracht het onderdeel in 2012 in Mexico naar de beurs. Nu wil de bank de verhandelbare stukken terugkopen door middel van een aandelenruil. De grootste bank van Spanje kondigde onlangs aan zijn investeringen in de Zuid-Amerikaanse activiteiten op te voeren.

